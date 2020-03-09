Сухо и солнечно: какая погода ожидается в Узбекистане на этой неделе

По данным синоптиков, в республике установится очень теплая и сухая погода, однако днем может быть холодно. Всему виной - прохладный антициклон, идущий с района северного Урала.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. На этой неделе жителей Узбекистане ожидают теплые солнечные дни и прохладные ночи, сообщает Узгидромет.

На протяжении нескольких дней республика будет находиться под влиянием прохладного антициклона, который придет с района северного Урала.

В ночное время температура будет снижаться до 2-5 градусов тепла, однако днем солнечные лучи будут постепенно прогревать воздух, и температура поднимется до 12-15 тепла.

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Эти показатели соответствуют среднемноголетним значениям для первой половины марта.

Напомним, на прошлой неделе в Узбекистане наступила по-настоящему жаркая весна: в начале недели воздух прогрелся до 25 градусов тепла, однако уже через пару дней на смену жаре пришли дожди и сильный ветер.