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UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах

Компания UzAuto Motors подняла цены на автомобили

Пресс-служба UzAuto Motors
Общество
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22801
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13631792/UzAuto-Motors-podnyala-tseny-na-avtomobili.html

В среднем, стоимость повысилась на 15%, а на отдельные модели автомобилей, к примеру Spark, - на 20%. Об этом сообщили в компании UzAuto Motors.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Стали известны новые цены на автомобили. На некоторые модели машин стоимость возросла. Об этом проинформировала компания UzAuto Motors, опубликовав на своем сайте обновленный прайс-лист.

В среднем, цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.
Прайс-лист UzAuto Motors
UzAuto Motors
Прайс-лист UzAuto Motors

Напомним, с 1 октября 2019 года вступил в силу новый порядок уплаты сбора в Республиканский дорожный фонд, согласно которому оплата осуществляется производителями автотранспортных средств.

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Нововведение, как сообщили в компании, поможет покупателям сэкономить время, так что общая оплачиваемая сумма не повлекла за собой никаких дополнительных расходов для клиента, а покупатель вносит одним платежом стоимость автомобиля и обязательный сбор в Республиканский дорожный фонд там же, где и приобретает автомобиль.

Теги:
Узбекистан, повышение цен, Цена, автомобили, UzAuto Motors



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