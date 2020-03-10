Компания UzAuto Motors подняла цены на автомобили

В среднем, стоимость повысилась на 15%, а на отдельные модели автомобилей, к примеру Spark, - на 20%. Об этом сообщили в компании UzAuto Motors.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Стали известны новые цены на автомобили. На некоторые модели машин стоимость возросла. Об этом проинформировала компания UzAuto Motors, опубликовав на своем сайте обновленный прайс-лист.

В среднем, цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.

UzAuto Motors Прайс-лист UzAuto Motors

Напомним, с 1 октября 2019 года вступил в силу новый порядок уплаты сбора в Республиканский дорожный фонд, согласно которому оплата осуществляется производителями автотранспортных средств.

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Нововведение, как сообщили в компании, поможет покупателям сэкономить время, так что общая оплачиваемая сумма не повлекла за собой никаких дополнительных расходов для клиента, а покупатель вносит одним платежом стоимость автомобиля и обязательный сбор в Республиканский дорожный фонд там же, где и приобретает автомобиль.