Узбекистанцев предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

На утро 10 марта в республике не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом COVID-19. Проверку прошли более 6,3 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Нарушение требований по соблюдению режима карантина в Узбекистане после посещения эпиднеблагоприятных стран из-за коронавируса влечет уголовное наказание вплоть до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.

В республике из-за угрозы распространения коронавируса условия карантина и мониторинга прибывающих в страну разделены на несколько категорий, отметили в агентстве.

"При нарушении режима лицами, находящимися под карантином, предусмотрена ответственность: статья "Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями" Уголовного кодекса Узбекистана", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости. Эта статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет.

В агентстве уточнили, что данная мера наказания может применяться в случае нарушения правил 14-дневного карантина в специальных закрытых помещениях по категории "1а" (прибывающие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Афганистана, Японии) и правил домашнего 14-дневного домашнего карантина по категории "1б" (прибывшие из Франции, США, Германии, Сингапура, Испании, Тайваня).

Граждане Узбекистана, побывавшие в Таиланде, Азербайджане, Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Саудовской Аравии (категория 2), проходят двухнедельное медицинское наблюдение по месту жительства. Для категории лиц, прибывших из других стран, где зафиксирован коронавирус, проводится дистанционный мониторинг состояния здоровья (обзвон по телефону), добавили в агентстве.

На утро 10 марта в республике не зафиксировано случаев заражения COVID-19. Проверку на коронавирус прошли более 6,3 тысяч человек.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около четырех тысяч пациентов, более 60 тысяч выздоровели.