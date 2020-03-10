Спецназовцы Узбекистана и Таджикистана вместе "уничтожат террористов"

Военнослужащие отработают совместные действия по уничтожению условных террористических группировок на стыке границ двух государств.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Подразделения спецназа Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана со среды по субботу проведут совместные учения недалеко от Душанбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Таджикистана.

"В учениях на полигоне "Фахрабад", что в 30 километрах южнее Душанбе, примут участие рота спецназа Минобороны Узбекистана и три роты спецназа вооруженных сил Таджикистана", — рассказали в военном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, военнослужащие отработают совместные действия по уничтожению условных террористических группировок на стыке границ двух государств.

В учениях планируется задействовать бронетехнику, артиллерию, авиацию и стрелковое оружие.

"Причем военнослужащие из Узбекистана прибыли в Таджикистан на своих бронемашинах и со своим оружием", — отметили в министерстве.

Напомним, первые совместные учения военнослужащих Таджикистана и Узбекистана прошли в сентябре 2018 года на полигонах "Чоррух-Дайрон" и "Нурафшон", расположенных в Согдийской области Таджикистана.