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Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений

Спецназовцы Узбекистана и Таджикистана вместе "уничтожат террористов"

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13639039/Spetsnazovtsy-Uzbekistana-i-Tadzhikistana-vmeste-unichtozhat-terroristov.html

Военнослужащие отработают совместные действия по уничтожению условных террористических группировок на стыке границ двух государств.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Подразделения спецназа Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана со среды по субботу проведут совместные учения недалеко от Душанбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Таджикистана.

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
© Министерство обороны Узбекистана.
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"В учениях на полигоне "Фахрабад", что в 30 километрах южнее Душанбе, примут участие рота спецназа Минобороны Узбекистана и три роты спецназа вооруженных сил Таджикистана", — рассказали в военном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, военнослужащие отработают совместные действия по уничтожению условных террористических группировок на стыке границ двух государств.

В учениях планируется задействовать бронетехнику, артиллерию, авиацию и стрелковое оружие.

"Причем военнослужащие из Узбекистана прибыли в Таджикистан на своих бронемашинах и со своим оружием", — отметили в министерстве.

Напомним, первые совместные учения военнослужащих Таджикистана и Узбекистана прошли в сентябре 2018 года на полигонах "Чоррух-Дайрон" и "Нурафшон", расположенных в Согдийской области Таджикистана.

Теги:
спецназ, военные учения, учения, Узбекистан, Таджикистан



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