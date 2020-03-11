Не куплю машину у GM: узбекистанцы устроили флешмоб против повышения цен

Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в Сети.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Узбекские водители вышли из себя: люди организовали флешмоб против роста цен на автомобили.

Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от streetracer (@nfd_team_murodil) 10 Мар 2020 в 4:08 PDT

Многие люди пишут, что не против, если компания GM Uzbekistan вообще закроется.

"Люди годами копят деньги, чтобы купить авто. Но из-за постоянного повышения стоимости не могут позволить себе этого. Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен", - пишет один из недовольных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от streetracer (@nfd_team_murodil) 9 Мар 2020 в 11:00 PDT

Напомним, вчера стало известно о новых ценах на автомобили. В среднем, цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.

Компания UzAuto Motors подняла цены на автомобили >>

При этом председатель правления АК "Узавтосаноат" Шавкат Умурзоков 30 июля 2018 году обещал снизить цены на автомобили узбекского производства в 2019-м.