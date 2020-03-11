Не куплю машину у GM: узбекистанцы устроили флешмоб против повышения цен

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Узбекские водители вышли из себя: люди организовали флешмоб против роста цен на автомобили.
Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в Сети.
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Многие люди пишут, что не против, если компания GM Uzbekistan вообще закроется.
"Люди годами копят деньги, чтобы купить авто. Но из-за постоянного повышения стоимости не могут позволить себе этого. Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен", - пишет один из недовольных.
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Напомним, вчера стало известно о новых ценах на автомобили. В среднем, цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.
Компания UzAuto Motors подняла цены на автомобили >>
При этом председатель правления АК "Узавтосаноат" Шавкат Умурзоков 30 июля 2018 году обещал снизить цены на автомобили узбекского производства в 2019-м.
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- Я отказываюсь покупать у них автомобили. Это слишком дорого0% (0)
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