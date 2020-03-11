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Не куплю машину у GM: узбекистанцы устроили флешмоб против повышения цен

GM Uzbekistan
Общество
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111020
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200311/13641311/Ne-kuplyu-mashinu-u-GM-uzbekistantsy-ustroili-fleshmob-protiv-povysheniya-tsen.html

Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в Сети.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Узбекские водители вышли из себя: люди организовали флешмоб против роста цен на автомобили.

Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в Сети.

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Публикация от streetracer (@nfd_team_murodil)

Многие люди пишут, что не против, если компания GM Uzbekistan вообще закроется. 

"Люди годами копят деньги, чтобы купить авто. Но из-за постоянного повышения стоимости не могут позволить себе этого. Этим социальным протестом хотим доказать, что мы против такого роста цен", - пишет один из недовольных.

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Публикация от streetracer (@nfd_team_murodil)

Напомним, вчера стало известно о новых ценах на автомобили. В среднем, цены поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.

Компания UzAuto Motors подняла цены на автомобили >>

При этом председатель правления АК "Узавтосаноат" Шавкат Умурзоков 30 июля 2018 году обещал снизить цены на автомобили узбекского производства в 2019-м.

Опрос

Вы бы купили автомобиль у GM Uzbekistan?
  • Я отказываюсь покупать у них автомобили. Это слишком дорого
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  • Я бы купил со скидкой. Не против этой компании в Узбекистане
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  • Нигде, кроме GM не буду покупать машину
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Теги:
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