Почему Узбекистан не по зубам коронавирусу, или Что мы знаем о COVID-19

Вспыхнувшая в Китае в декабре прошлого года инфекция унесла уже более 113 тысяч жизней, из них свыше 80 тысяч — в самой КНР. Однако охватившая весь мир паника все равно страшнее самого коронавируса. Sputnik объясняет, почему узбекистанцам не стоит поддаваться страхам.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. На 11 марта в Узбекистане не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID-19. Но власти республики понимают, что риск заражения существует и расслабляться нельзя. Они принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и подробно рассказывают о своих шагах.

Так, во вторник в Агентстве информации и массовых коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная профилактике инфекции и предотвращению распространения вируса в стране.

Неоправданная паника

Глава Министерства здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов отметил, что в стране гуляет много связанных с новым коронавирусом слухов. И они гораздо более опасны, чем сам вирус.

"Каждый день поступают тревожные сообщения о том, что коронавирус якобы обнаружен в том или ином регионе. В народе говорят: "Если скроешь заболевание, жар даст о себе знать". Эта узбекская поговорка очень подходит в сложившейся ситуации. Вызванное коронавирусом заболевание невозможно скрыть, ни одна страна не может утаить этот факт, — заявил Шадманов. — Я хотел бы попросить наших граждан не верить слухам и не поддаваться панике. Всемирная организация здравоохранения тоже активно борется с нагнетанием обстановки. Мы и вас (СМИ. — Прим. ред.) просим о помощи".

Нельзя исключать возможность проникновения в Узбекистан коронавируса, однако в стране имеется запас лекарств для лечения инфекции. Также, по словам министра, в республике есть большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких: ведь вирус вызывает пневмонию, и при ней в первую очередь затрудняется дыхание.

Правительство Узбекистана, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство здравоохранения постоянно следят за ситуацией в мире. Статистические данные поступают в специальный штаб. Исходя из получаемой информации, разрабатываются и внедряются рекомендации относительно необходимых профилактических и ограничительных мер.

По последним данным, новым коронавирусом в мире заражены уже свыше 113 тысяч человек, скончались более четырех тысяч, однако большинство — около 64 тысяч — выздоровели.

Над созданием вакцины работают ученые во всем мире, в том числе в самом Китае и в России.

Когда коронавирус перестанет убивать людей?

Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, член Американского общества микробиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов на пресс-конференции в Ташкенте подчеркнул: важно понимать, что мир имеет дело с инфекцией, относящейся к типу зоонозных — то есть передающихся человеку от животных.

"Это болезнь свойственная не людям, а летучим мышам. Попавший в организм вирус "осматривается" и "говорит": "Что за странная клетка? Странные ферменты, странные субстраты, странные механизмы адаптации", и с этими словами он берет в руки лом и начинает разрушать клетки. Но, оказавшись уже в другом организме, в сотом а, может, и в миллионном, вирус становится "своим" и перестает убивать носителя", — буквально на пальцах объяснил эксперт.

Любая эпидемия — это уникальный вызов для системы здравоохранения любой страны, добавил Фаворов.

"Будь то Германия или Франция, или, как вы видите, Италия, система здравоохранения которой не смогла предотвратить данную эпидемию, — это серьезный вызов даже для самых могущественных государств. <...> Но ситуация уже меняется. Шестьдесят четыре тысячи человек вылечились. Вчера мой друг, эпидемиолог из Китая, написал мне, что из стационара был выписан пациент, которому больше 100 лет, то есть старик излечился. Так что не нужно паниковать, ситуация нормализуется, все будет хорошо", — заверил эксперт.

Узбекистан коронавирусу не по зубам

Михаил Фаворов также не оставил без внимания тот факт, что в странах Центральной Азии пока не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Республика держит оборону

"Мы обсудили различные версии с министром здравоохранения Алишером Каюмовичем. Перечислен ряд факторов, в том числе и сухая погода. Кстати, Авиценна (средневековый персидский ученый, философ и врач. — Прим. ред.) писал о растении гармала (другое название — исирик. — Прим. ред.) — дым от него помогает предотвращать разные заразные болезни. Конечно, мои слова вызывают у вас улыбку, но сегодня мы с вами видим: в Узбекистане вирус не обнаружен. В стране принимаются серьезнейшие меры, чтобы не допустить распространение инфекции. Стоит даже созывать целые конференции, чтобы о них рассказывать", — добавил он.

Вопрос о том, как защититься от коронавирусной инфекции, — сегодня один из самых популярных. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов советует следовать простым рекомендациям:

чаще мыть руки с мылом;

избегать общественных мест с массовым скоплением людей;

если нет острой необходимости выезжать за границу, лучше остаться на родине.

Глава Минздрава также отметил, что международные мероприятия в Узбекистане отменены по рекомендации ВОЗ, но вопрос о вводе ограничений на проведение внутриреспубликанских будет поднят, только если в стране зарегистрируют хотя бы один случай заражения.

Маска защищает от вируса?

Доктор медицинских наук Михаил Фаворов, говоря об антивирусных свойствах маски, отметил, что она полезна только в том случае, если ее носит больной человек.

"Когда маску носит больной человек, это эффективнее. То есть этим он предотвращает заражение других людей. Если в вашем доме есть больной, наденьте на него маску, — посоветовал эксперт. — По некоторым данным, некоторые виды масок действуют до 20 минут (в частности, при туберкулезе), другие — до трех часов. ".

Фаворов также отметил: есть люди, которые "надевают маску в понедельник и ходят в ней до пятницы, думая, что она их защищает". "Это очень страшно", — заявил эксперт.

Так ли страшен черт

За два месяца, прошедшие после вспышки коронавируса, умерли порядка тысячи человек.

СПИД и ВИЧ ежегодно убивают около двух миллионов человек. Жертвами голода в мире ежедневно становятся порядка 24 тысяч человек, 18 тысяч из которых — малыши в возрасте до пяти лет.