В Узбекистане объявили всенародный благотворительный хашар

Рекомендовано перечислять добровольные денежные средства работников министерств, ведомств и других организаций на банковские счета благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалля".

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство юстиции оповестило жителей республики о датах проведения всенародного благотворительного хашара. Традиционно, он пройдет в преддверии праздника "Навруз" 14 и 15 марта.

По распоряжению правительства мероприятия по благоустройству и озеленению "Обод юрт" (Благоустроенная страна - ред.) состоятся повсеместно.

В этой связи рекомендовано перечислять добровольные денежные средства работников министерств, ведомств и других организаций на банковские счета благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалля".

Средства, полученные от благотворительного хашара, предполагается направить на оказание материальной и духовной помощи малоимущим, семьям, потерявшим кормильца, пожилым людям, нуждающимся в социальной защите, лицам, имеющим инвалидность, одиноким пожилым людям, пенсионерам.

Напомним, в августе прошлого года на заседании Международного пресс-клуба министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев разъяснил разницу между хашаром и принудительным трудом.

"Мы не хотим легализировать хашар. Хашар - это, конечно же, наша традиция. Но если проявляются признаки принуждения, мобилизуют большое количество людей, то это не хашар", - сказал министр.

Кудбиев привел примеры принуждения, среди них: угроза увольнения, уменьшения зарплаты, лишения премии, препятствия в повышении должности.