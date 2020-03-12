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Государственные флаги России и Узбекистана

МВД Узбекистана планирует повышать уровень сотрудников на базе вузов СК РФ

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200312/13658934/MVD-Uzbekistana-planiruet-povyshat-uroven-sotrudnikov-na-baze-vuzov-SK-RF.html

Стороны обменялись мнениями о двустороннем узбекско-российском сотрудничестве в сфере противодействия преступности и охраны правопорядка.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Узбекистана повысят квалификацию на краткосрочных учебных курсах в вузах Следственного Комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

МВД РУ
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Министр внутренних дел Узбекистана, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов и председатель СК РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества двух структур.

Планируется также установить долгосрочное сотрудничество между Академией МВД Узбекистана и Академией СК РФ.

Стороны обменялись мнениями о двустороннем узбекско-российском сотрудничестве в сфере противодействия преступности и охраны правопорядка.

"Была отмечена положительная динамика взаимодействия в деле оказания правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции обвиняемых лиц", - добавили в МВД Узбекистана.

Между тем, сегодня Генеральная прокуратура Узбекистана и Следственный комитет России подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2020-2021 годы.

Теги:
сотрудничество, Следственный комитет РФ, МВД Узбекистана, Россия, Узбекистан



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