МВД Узбекистана планирует повышать уровень сотрудников на базе вузов СК РФ

Стороны обменялись мнениями о двустороннем узбекско-российском сотрудничестве в сфере противодействия преступности и охраны правопорядка.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Узбекистана повысят квалификацию на краткосрочных учебных курсах в вузах Следственного Комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Министр внутренних дел Узбекистана, генерал-лейтенант Пулат Бобожонов и председатель СК РФ, генерал юстиции Александр Бастрыкин обсудили в Ташкенте перспективы сотрудничества двух структур.

Планируется также установить долгосрочное сотрудничество между Академией МВД Узбекистана и Академией СК РФ.

Стороны обменялись мнениями о двустороннем узбекско-российском сотрудничестве в сфере противодействия преступности и охраны правопорядка.

"Была отмечена положительная динамика взаимодействия в деле оказания правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции обвиняемых лиц", - добавили в МВД Узбекистана.

Между тем, сегодня Генеральная прокуратура Узбекистана и Следственный комитет России подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2020-2021 годы.