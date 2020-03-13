Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Индию

Правительство Индии временно приостановило выдачу новых и действие выданных ранее виз иностранцам, за исключением дипломатов и сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН).

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана призвало граждан республики воздержаться от поездок в Индию из-за ситуации с распространением там коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"В этой связи Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Индию без острой необходимости", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале МИД.

Правительство Индии с 13 марта по 15 апреля 2020 года приостановило выдачу новых и действие выданных ранее виз иностранцам, за исключением дипломатов и сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН). При этом все люди, которые после 15 февраля посетили КНР, Италию, Иран, Южную Корею, Францию, Испанию и Германию, по прибытии в Индию будут помещены в 14-дневный карантин.

Соотечественникам также напомнили номера посольства РУз в Дели: (+9111) 246 70 774, 246 70 775, 241 05 640.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, в их числе Казахстан.

Большинство пациентов выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.