Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Индию

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана призвало граждан республики воздержаться от поездок в Индию из-за ситуации с распространением там коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"В этой связи Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Индию без острой необходимости", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале МИД.
Соотечественникам также напомнили номера посольства РУз в Дели: (+9111) 246 70 774, 246 70 775, 241 05 640.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, в их числе Казахстан.
Большинство пациентов выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.