20:54 13 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Тадж-Махал — мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия

Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Индию

AFP PHOTO/Prakash SINGH
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (217)
44 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13668920/Uzbekistantsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-Indiyu.html

Правительство Индии временно приостановило выдачу новых и действие выданных ранее виз иностранцам, за исключением дипломатов и сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН).

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана призвало граждан республики воздержаться от поездок в Индию из-за ситуации с распространением там коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Грузовики на границе Ирана ждут очереди
REUTERS / Naseer Ahmed
Узбекистан вернет из Ирана 28 сограждан из-за коронавируса
Правительство Индии с 13 марта по 15 апреля 2020 года приостановило выдачу новых и действие выданных ранее виз иностранцам, за исключением дипломатов и сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН). При этом все люди, которые после 15 февраля посетили КНР, Италию, Иран, Южную Корею, Францию, Испанию и Германию, по прибытии в Индию будут помещены в 14-дневный карантин.

"В этой связи Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Индию без острой необходимости", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале МИД.

Соотечественникам также напомнили номера посольства РУз в Дели: (+9111) 246 70 774, 246 70 775, 241 05 640.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, в их числе Казахстан.

Большинство пациентов выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (217)
Теги:
МИД Узбекистана, коронавирус, Узбекистанцы, Узбекистан, Индия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мода-82
Мода Узбекистана вчера и сегодня: выставка в Ташкенте - фотолента
Развязка близка: в ташкенте готовится к открытию важный транспортный узел
Развязка близка: как преобразится самый загруженный перекресток Ташкента
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться