Коронавирус в Центральной Азии: в Казахстане выявлены двое инфицированных

Двое граждан Казахстана, прибывших из Германии, получили положительный результат теста на коронавирус. Все пассажиры, летевшие одним бортом с зараженными, помещены на карантин.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. В Казахстане медики выявили первые случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает Sputnik Казахстан.

"Мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. Сегодня мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, у них выявлен коронавирус", - сказал Биртанов.

Первый пациент прибыл на родину 9 марта, второй – 12 марта.

Пациенты помещены в стационар под карантин, их состояние хорошее, клинические симптомы отсутствуют.

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Оба гражданина Казахстана прилетели самолетом. Все, кто был вместе с зараженными на борту, будут определены и помещены на карантин.

Биртанов заявил, что с 13 марта вступил в силу план "Б", ведется поиск лиц, которые контактировали с зараженными.

"На случай обнаружения коронавирусной инфекции утвержден план "Б", который вступил в силу сегодня. Мероприятия по обеспечению безопасности населения, прежде всего, самих пациентов. Они подразумевают поиск и изоляцию контактных лиц", - сказал он.

Казахстанцам рекомендовали ограничивать поездки в том числе за рубеж. В данном алгоритме, который утвержден, есть рекомендации для акимов, которые могут объявить ЧС в случае необходимости. Биртанов не исключил введения более жестких мер для воспрепятствования инфекции.

Тем временем Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Таиланд из-за распространения там нового типа коронавируса.

С 1 марта в целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса Узбекистан временно прекратил авиасообщение с Ираном, Афганистаном, Италией и Южной Кореей.

Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения эпидемиологической обстановки воздержаться от поездок в эти страны.