Власти Узбекистана объявили конкурс на разработку вакцины от коронавируса

Также объявляется конкурс на разработку технологий по выявлению коронавируса. Представленные проекты пройдут техническую экспертизу на предмет строгого соблюдения требований конкурса и отсутствия плагиата.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Министерство инновационного развития объявило конкурс прикладных проектов, которые бы помогли республике в борьбе с коронавирусом.

Темы проектов:

Проект на тему "Создание технологии борьбы и лечения коронавирусных инфекций на основе углубленного анализа патогенеза" (срок реализации - два года, объем финансирования – два миллиарда сумов);

Проект на тему "Создание молекулярно-генетической диагностики для выявления штаммов коронавируса COVID-19" (срок реализации - один год, объем финансирования – 1,5 миллиарда сумов).

Важное условие: все конкурсные проекты принимаются только от заместителей директоров и проректоров научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений по научным работам и инновациям на основе рекомендательного письма, подписанного руководителями соответствующих министерств и ведомств.

Конкурсные работы должны обязательно пройти до 15 апреля электронную регистрацию.

Подробная информация опубликована на сайте Министерства инновационного развития.

Узбекистан активно принимает меры по противодействию проникновению коронавируса на свою территорию.

На сегодняшний день, республика временно прекратила авиасообщение с Францией, Испанией, Великобританией, Афганистаном, Ираном, Японией и Италией, ограничено число рейсов в Южную Корею.

Кроме того, МИД республики призвал своих граждан воздержаться от поездок в Индию и рекомендовал не ездить в Таиланд.

Помимо этого, Узбекистан временно приостановил проведение международных мероприятий и спортивных турниров на своей территории.

Последние данные по коронавирусу

Число заболевших пневмонией превысило 141 тысячу человек. Число скончавшихся - 5 399, вылечившихся - почти 72 тысячи.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Италия, Южная Корея и Иран.

Эпидемия охватила 111 стран. ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса (около 3,4%) превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа (менее 1%).

Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане на 14 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.