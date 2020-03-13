Власти Узбекистана отменили несколько международных мероприятий

На прошедшем в пятницу видеоселекторном совещании в кабмине было принято решение "отменить ряд мероприятий национального и международного уровня из-за угрозы распространения нового типа коронавируса".

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Власти Узбекистана отменили международные мероприятия в рамках Тюркского совета, к которому республика присоединилась осенью 2019 года, и Организации исламского сотрудничества (ОИС) из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на портале gov.uz.

В конце февраля власти страны решили перенести первый Ташкентский международный инвестиционный форум с 5-6 марта на 11-12 ноября.

По данным пресс-службы, в пятницу на видеоселекторном совещании в кабмине было принято решение "отменить ряд мероприятий национального и международного уровня из-за угрозы распространения нового типа коронавируса".

"Отменяются церемония открытия года "Хива — столица культуры тюркского мира в 2020 году" в Хиве (31 марта–1 апреля) и церемония объявления Бухары столицей исламского мира (14–16 апреля)", — говорится в публикации.

Также отменяется международный марафон 22 марта в Ташкенте, посвященный празднику Навруз.

Ранее в кабмине сообщили, что правительство Узбекистана приняло решение не отменять массовые мероприятия в честь народного праздника весеннего обновления Навруз 21 марта из-за угрозы проникновения в страну коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 125 тысяч человек более чем в 100 странах, в их числе Казахстан.

Большинство пациентов выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, на 13 марта в республике не выявлены случаи заболевания COVID-19.