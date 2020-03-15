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Это официально: въехавшим в Узбекистан до 1995 года предоставят гражданство

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200315/13676477/Vekhavshim-v-Uzbekistan-do-1995-goda-budet-predostavleno-grazhdanstvo.html

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официальной публикации. Некоторые статьи и пункты закона вводятся в действие с 1 апреля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, наделяющий правами людей, проживающих в республике, но так и не получивших гражданства.

Как получить гражданство Узбекистана
© Sputnik /
Как получить узбекский паспорт

Теперь лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее здесь до вступления в силу этого закона, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

Для таких лиц гражданство будет выдаваться в упрощенном порядке. Также сократится количество документов, необходимых для подачи, и продлится срок постановки на консульский учет.

Для рассмотрения вопросов гражданства будут созданы механизмы электронного межведомственного сотрудничества.

Напомним, Узбекистан в 1995 году приступил к выдаче национальных паспортов.

В январе Шавкат Мирзиёев в ходе послания Олий Мажлису заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающих в Узбекистане, автоматически получат паспорта страны уже в этом году.

Теги:
закон, Узбекистан, гражданство, паспорт



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