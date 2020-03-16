"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в Узбекистан

C 17 марта приостанавливаются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца месяца из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает 14 рейсов в Узбекистан, информирует пресс-служба.

"С 16 марта будут приостановлены рейсы из Домодедово в Наманган и Навои, а также из аэропорта "Жуковский" - в Ташкент и Самарканд, из Санкт-Петербурга - в Наманган", - говорится в сообщении.

Более того, с 17 марта приостанавливаются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех >>

Напомним, коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.