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Самолет авиакомпании Уральские авиалинии

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в Узбекистан

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13681577/Uralskie-avialinii-priostanavlivayut-polety-v-Uzbekistan.html

C 17 марта приостанавливаются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца месяца из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает 14 рейсов в Узбекистан, информирует пресс-служба.

"С 16 марта будут приостановлены рейсы из Домодедово в Наманган и Навои, а также из аэропорта "Жуковский" - в Ташкент и Самарканд, из Санкт-Петербурга - в Наманган", - говорится в сообщении.

Более того, с 17 марта приостанавливаются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех >>

Напомним, коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
Теги:
"Уральские авиалинии", самолет, Самолет, авиакомпания, авиабилет, авиаперелет, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, вирус, коронавирус



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