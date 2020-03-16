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Специалисты министерства здравоохранения в аэропорту Ташкента

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

Узбекские авиалинии
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13680216/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-vyroslo-do-cetirex.html

У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, тоже выявлена инфекция. Также COVID-19 обнаружен у узбекистанеца, прибывшего из Стамбула.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане, сообщает Минздрав республики.

В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

Согласно информации, у сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, тоже выявлена инфекция.

Также коронавирус обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта из Стамбула.

Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции и показали положительный результат.

В Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом >>

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

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Число заболевших пневмонией в мире превысило 152 тысячи человек. Число скончавшихся - 5 801, вылечившихся - более 75 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
Теги:
вирус, коронавирус, Узбекистанцы, узбекистанка, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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