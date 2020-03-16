Цифры увеличиваются: 6 зараженных коронавирусом в Узбекистане

Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Цифры увеличиваются. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до шести человек, сообщает Минздрав.

"Сегодня стало известно о четырех случаях заражения. На данный момент цифра увеличилась до 6. У супруга и внука женщины, вернувшейся из Франции, выявлен коронавирус COVID-19", - говорится в информации.

Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

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Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.