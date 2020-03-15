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Специалисты министерства здравоохранения в аэропорту Ташкента

10 изменений, которые произойдут в Узбекистане в связи с карантином

Узбекские авиалинии
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (233)
441120
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200315/13678861/10-izmeneniy-kotorye-proizoydut-v-Uzbekistane-v-svyazi-s-karantinom.html

Все регионы Узбекистана обеспечены тест-системами для проверки на коронавирус и защитными средствами, повода для паники нет, отмечают власти. Аналогичные меры принимаются сейчас во всех странах мира.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. В воскресенье премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, возглавляющий Спецкомиссию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции провел брифинг.

Во время заседания премьер рассказал о мерах, которые будут введены в стране для борьбы с распространением вируса COVID-19.

Что ждет узбекистанцев во время карантина?

  1. Узбекистан закрывает авиа- и автодорожное сообщение со всеми странами. Гражданам временно запрещается покидать республику, а иностранцам — посещать ее. Власти экстренно эвакуируют своих граждан из-за рубежа специальными и чартерными рейсами.
  2. Все вузы, школы и детские сады закрыты на трехнедельный карантин. Для студентов на внутренние железнодорожные рейсы предоставят скидку в 50%.
  3. Все массовые мероприятия (спортивные и культурные) отменяются. В том числе отменяется празднование Навруза. Гражданам рекомендуется избегать людных мест.
  4. Все собрания в государственных и негосударственных организациях должны быть или вовсе отменены, или переведены в дистанционный режим.
  5. Временно ограничено проведение всех религиозных мероприятий.
  6. Производство медицинских масок будет увеличено в 10 раз для борьбы их с дефицитом в аптеках. Экспорт масок с понедельника приостанавливается.
  7. Общественный транспорт будет дезинфицироваться каждые 4 часа.
  8. Налоговая и генеральная прокуратура будет следить за ценами, чтобы не допустить их резкий рост.
  9. С понедельника в стране будет работать горячая линия по номеру 1003. Телефон Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия: 71−276−49−66. Гражданам рекомендовано при признаках вируса не выходить из дома, а звонить по телефону, чтобы специалисты могли приехать и провести обследование.
  10. За распространение ложной информации о коронавирусе во время карантина грозит уголовная ответственность.

Власти страны просят граждан не поддаваться панике. По словам Арипова, аналогичные меры принимаются сейчас во всех странах мира.

Они носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

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Ранее в Узбекистане выявили первого заболевшего коронавирусом. Им стал гражданин республики, вернувшийся недавно из Франции.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (233)
Теги:
Узбекистан, Эпидемия, Карантин, коронавирус



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