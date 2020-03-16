МЧС Узбекистана отправило в Иран гуманитарную помощь

Сегодня борт МЧС заберет на обратном пути из Ирана 28 граждан Узбекистана, в том числе 14 водителей, остававшихся на закрытой ирано-туркменской границе, а также студентов, предпринимателей и частных лиц.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. МЧС Узбекистана специальным авиабортом отправило в Иран гуманитарную помощь из средств защиты и медикаментов в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

"Спецборт МЧС сегодня в 10.30 (8.30 мск) вылетел из Ташкента в Тегеран для доставки гуманитарного груза властям Ирана", - сказал представитель МЧС.

В состав груза будут включены одноразовые стерильные медицинские перчатки, защитные комбинезоны, специальная медицинская форма, медицинские маски, медицинская марля, спирт, гигиенический дезинфицирующий гель и противовирусные таблетки "Рутан".

Также сегодня борт МЧС заберет на обратном пути из Ирана 28 граждан Узбекистана, в том числе 14 водителей, остававшихся на закрытой ирано-туркменской границе, а также студентов, предпринимателей и частных лиц.

Узбекистан вернет из Ирана 28 сограждан из-за коронавируса >>

Напомним, 13 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился помочь в возвращении из Ирана, где распространяется новый коронавирус COVID-19.

Иран стал одним из центров распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 7,1 тысячи случаев заболевания и более 200 летальных исходов.