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МЧС Узбекистана отправило в Иран гуманитарную помощь

Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (244)
10710
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13684213/MChS-Uzbekistana-otpravil-v-Iran-gumanitarnuyu-pomosch.html

Сегодня борт МЧС заберет на обратном пути из Ирана 28 граждан Узбекистана, в том числе 14 водителей, остававшихся на закрытой ирано-туркменской границе, а также студентов, предпринимателей и частных лиц.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. МЧС Узбекистана специальным авиабортом отправило в Иран гуманитарную помощь из средств защиты и медикаментов в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

"Спецборт МЧС сегодня в 10.30 (8.30 мск) вылетел из Ташкента в Тегеран для доставки гуманитарного груза властям Ирана", - сказал представитель МЧС.

В состав груза будут включены одноразовые стерильные медицинские перчатки, защитные комбинезоны, специальная медицинская форма, медицинские маски, медицинская марля, спирт, гигиенический дезинфицирующий гель и противовирусные таблетки "Рутан".

Также сегодня борт МЧС заберет на обратном пути из Ирана 28 граждан Узбекистана, в том числе 14 водителей, остававшихся на закрытой ирано-туркменской границе, а также студентов, предпринимателей и частных лиц.

Узбекистан вернет из Ирана 28 сограждан из-за коронавируса >>

Напомним, 13 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился помочь в возвращении из Ирана, где распространяется новый коронавирус COVID-19.

Иран стал одним из центров распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 7,1 тысячи случаев заболевания и более 200 летальных исходов.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (244)
Теги:
гуманитарная помощь, Узбекистан, Узбекистан, Иран, Иран, коронавирус



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