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Грузовики на границе Ирана ждут очереди

Узбекистан вернет из Ирана 28 сограждан из-за коронавируса

REUTERS / Naseer Ahmed
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (216)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13668515/Uzbekistan-vernet-iz-Irana-28-sograzhdan-iz-za-koronavirusa.html

Узбекистанцев доставят в Узбекистан специальным самолетом, который отправляется в Иран с гуманитарным грузом.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Из Ирана на родину вернутся 28 узбекистанцев, сообщает пресс-служба президента республики.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился помочь в возвращении из Ирана, где распространяется новый коронавирус COVID-19, 28 согражданам, в том числе 14 водителям, остающихся на ирано-туркменской границе", - говорится в сообщении.

Узбекистанцев доставят в Узбекистан специальным самолетом, который отправляется в Иран с гуманитарным грузом. После возвращения они будут помещены на двухнедельный карантин.

Узбекистан направит в Иран гуманитарную помощь >>

Напомним, сегодня также стало известно, что Узбекистан направит в Иран гуманитарную помощь из средств защиты и медикаментов в связи с распространением коронавируса.

Для передачи данного груза будет откамандирована узбекская делегация во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

МИД: в Иране находятся 50 узбекистанцев, зараженных коронавирусом нет >>

Иран стал одним из центров распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 7,1 тысячи случаев заболевания и более 200 летальных исходов.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (216)
Теги:
Карантин, коронавирус, Иран, Иран, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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