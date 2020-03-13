Узбекистан вернет из Ирана 28 сограждан из-за коронавируса

Узбекистанцев доставят в Узбекистан специальным самолетом, который отправляется в Иран с гуманитарным грузом.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Из Ирана на родину вернутся 28 узбекистанцев, сообщает пресс-служба президента республики.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился помочь в возвращении из Ирана, где распространяется новый коронавирус COVID-19, 28 согражданам, в том числе 14 водителям, остающихся на ирано-туркменской границе", - говорится в сообщении.

Узбекистанцев доставят в Узбекистан специальным самолетом, который отправляется в Иран с гуманитарным грузом. После возвращения они будут помещены на двухнедельный карантин.

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Напомним, сегодня также стало известно, что Узбекистан направит в Иран гуманитарную помощь из средств защиты и медикаментов в связи с распространением коронавируса.

Для передачи данного груза будет откамандирована узбекская делегация во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

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Иран стал одним из центров распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 7,1 тысячи случаев заболевания и более 200 летальных исходов.