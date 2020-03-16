Тотальный карантин оставил "Тотальный диктант-2020" на осень

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Международную просветительскую акцию "Тотальный диктант-2020" перенесли на осень, сообщается на официальном сайте.

По словам организаторов, Тотальный диктант проводился уже 16 раз и никогда не нарушал традиций: главный праздник грамотности всегда проходил в апреле.

В этот же раз акцию придется перенести из-за стремительного распространения коронавируса и мер, направленных на борьбу с пандемией, которые приняли власти многих стран.

Как отметили организаторы, провести диктант в режиме онлайн также невозможно, так как это мероприятие - не просто для "галочки", а настоящий праздник русского языка.

"Для многих участие в Тотальном диктанте ― это особый ритуал с приходом на площадку, "живым" диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это на онлайн-формат", - говорится в сообщении.

Очные курсы по подготовке к Тотальному диктанту будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты. Онлайн-курсы будут проводиться вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, в которой все желающие могут проверить знание русского языка и грамотность. В прошлом году в акции приняли участие более 200 тысяч человек из более чем 80 стран.

Тотальный диктант в Узбекистане

Тотальный диктант впервые прошел в Каракалпакстане в 2019 году, но дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру.

Информационное агентство Sputnik Узбекистан выступило в качестве информационного партнера акции в Каракалпакии, на главной площадке проекта, в филиале ТУИТ в Нукусе.

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане Тотальный диктант в Нукусе

Текст Павла Басинского читал шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.

В этом году Нукус был одним из главных претендентов на звание столицы Тотального диктанта–2020. В онлайн-голосовании город опережал в два раза своего главного соперника - Санкт-Петербург.

Однако жюри сделало в итоге выбор в пользу Северной столицы.