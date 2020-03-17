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Обработка машины скорой медицинской помощи после доставки пациентов с подозрением на коронавирус

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 10 человек

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (29)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13693569/Kolichestvo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-10-chelovek.html

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до десяти человек, сообщает официальный Telegram-канал.

Вчера Минздрав Узбекистана сообщил о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Положительным оказался тест еще у одной родственницы первой пациентки, вернувшейся из Франции. Женщина почувствовала недомогание и сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у нее опасный вирус.

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Также коронавирус подтвердили у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Лондона 14 марта узбекскими авиалиниями.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (29)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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