В Узбекистане на больничном карантине находятся более 640 человек

По словам Шадманова, у всех восьми инфицированных коронавирусом узбекистанцев не наблюдается ухудшения состояния.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Узбекистане более 640 человек находятся на больничном карантине из-за коронавируса, более 5,6 тысячи - на домашнем карантине. Об этом рассказал в интервью каналу "Узбекистан 24" министр здравоохранения Алишер Шадманов.

По его словам, у всех восьми инфицированных коронавирусом узбекистанцев не наблюдается ухудшения состояния.

"Это хороший признак", - сказал Шадманов.

Вчера Минздрав Узбекистана сообщил о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Положительным оказался тест еще у одной родственницы первой пациентки, вернувшейся из Франции. Женщина почувствовала недомогание и сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у нее опасный вирус.

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Также коронавирус подтвердили у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Лондона 14 марта узбекскими авиалиниями.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

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Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.