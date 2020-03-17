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В Узбекистане на больничном карантине находятся более 640 человек

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (25)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13690622/V-Uzbekistane-na-bolnichnom-karantine-nakhodyatsya-bolee-640-chelovek.html

По словам Шадманова, у всех восьми инфицированных коронавирусом узбекистанцев не наблюдается ухудшения состояния.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Узбекистане более 640 человек находятся на больничном карантине из-за коронавируса, более 5,6 тысячи - на домашнем карантине. Об этом рассказал в интервью каналу "Узбекистан 24" министр здравоохранения Алишер Шадманов.

По его словам, у всех восьми инфицированных коронавирусом узбекистанцев не наблюдается ухудшения состояния.

"Это хороший признак", - сказал Шадманов.

Вчера Минздрав Узбекистана сообщил о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Положительным оказался тест еще у одной родственницы первой пациентки, вернувшейся из Франции. Женщина почувствовала недомогание и сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у нее опасный вирус.

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Также коронавирус подтвердили у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Лондона 14 марта узбекскими авиалиниями.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

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Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (25)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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