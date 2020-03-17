Перепись населения в Узбекистане будет проводиться раз в десять лет

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О переписи населения", сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.
Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса в феврале.
Как пишет РИА Новости, документ предусматривает проведение процедуры не реже одного раза в десять лет. Решение о проведении переписи с конкретной датой принимается главой государства, предложение о ее проведении вносится правительством за три года до ее срока.
По закону, в случае отказа респондента отвечать на вопросы переписного листа, тот заполняется на основе данных, имеющихся в органах самоуправления граждан или органах госвласти на местах. Итоговые данные переписи являются общедоступными для юридических и физических лиц, они размещаются в СМИ и на официальном сайте Государственного комитета по статистике.
Напомним, численность постоянного населения страны на 18 февраля 2020-го составила 34 миллиона человек, увеличившись с января почти на 100 тысяч.
По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами страны находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе около двух миллионов — в России.