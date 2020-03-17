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Узбекская семья прогуливается по парку во время празднования Дня Независимости в Ташкенте

Перепись населения в Узбекистане будет проводиться раз в десять лет

AP Photo
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13697004/Perepis-naseleniya-v-Uzbekistane-budet-provoditsya-raz-v-desyat-let.html

Глава республики подписал закон "О переписи населения". Документ был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса в феврале.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О переписи населения", сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса в феврале.

Как пишет РИА Новости, документ предусматривает проведение процедуры не реже одного раза в десять лет. Решение о проведении переписи с конкретной датой принимается главой государства, предложение о ее проведении вносится правительством за три года до ее срока.

По закону, в случае отказа респондента отвечать на вопросы переписного листа, тот заполняется на основе данных, имеющихся в органах самоуправления граждан или органах госвласти на местах. Итоговые данные переписи являются общедоступными для юридических и физических лиц, они размещаются в СМИ и на официальном сайте Государственного комитета по статистике.

Жительницы Республики Узбекистан
© Flickr / Ken Flottman
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Напомним, в феврале 2019-го Шавкат Мирзиёев своим указом установил, что первая за годы независимости Узбекистана всенародная перепись населения будет проведена в республике в 2022-м. В последний раз перепись населения в республике проводилась в 1989 году.

Напомним, численность постоянного населения страны на 18 февраля 2020-го составила 34 миллиона человек, увеличившись с января почти на 100 тысяч.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами страны находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе около двух миллионов — в России.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, закон, Узбекистан, перепись населения



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