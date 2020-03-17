Перепись населения в Узбекистане будет проводиться раз в десять лет

Глава республики подписал закон "О переписи населения". Документ был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса в феврале.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О переписи населения", сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса в феврале.

Как пишет РИА Новости, документ предусматривает проведение процедуры не реже одного раза в десять лет. Решение о проведении переписи с конкретной датой принимается главой государства, предложение о ее проведении вносится правительством за три года до ее срока.

По закону, в случае отказа респондента отвечать на вопросы переписного листа, тот заполняется на основе данных, имеющихся в органах самоуправления граждан или органах госвласти на местах. Итоговые данные переписи являются общедоступными для юридических и физических лиц, они размещаются в СМИ и на официальном сайте Государственного комитета по статистике.

Напомним, в феврале 2019-го Шавкат Мирзиёев своим указом установил, что первая за годы независимости Узбекистана всенародная перепись населения будет проведена в республике в 2022-м. В последний раз перепись населения в республике проводилась в 1989 году.

Напомним, численность постоянного населения страны на 18 февраля 2020-го составила 34 миллиона человек, увеличившись с января почти на 100 тысяч.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами страны находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе около двух миллионов — в России.