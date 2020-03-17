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Преподаватель в аудитории школы

В Узбекистане школьные учителя уйдут в оплачиваемый отпуск

© Sputnik / Said Tsarnayev
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (32)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13697608/V-Uzbekistane-shkolnye-uchitelya-uydut-v-oplachivaemyy-otpusk.html

Все вузы республики, а также школы и детские сады с 16 марта закрыты на трехнедельный карантин. Данная мера, как ожидается, предотвратит распространение вируса COVID-19 на территории страны.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане школьные учителя с 18 марта уйдут в оплачиваемый отпуск, заявил во вторник на пресс-конференции министр народного образования республики Шерзод Шерматов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Журналисты следят за мероприятием онлайн.

"С 18 марта учителя уходят в оплачиваемый отпуск. Работа, которую они должны были осуществлять во время каникул с 21 по 28 марта, педагоги будут делать дистанционно", — сказал Шерматов.

При этом директора школ, их заместители, завхозы, психологи, уборщики и сторожа продолжат работать.

YouTube / Slimību profilakses un kontroles centrs
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Напомним, все вузы республики, а также школы и детские сады с 16 марта закрыты на трехнедельный карантин. Данная мера, как ожидается, поможет предотвратить распространение вируса COVID-19 на территории страны.

Школьники смогут получать знания с помощью телевизора и Интернета. По трем телеканалам со следующей недели начнут транслировать уроки, а еще на трех сайтах можно скачать аудиокниги и дополнительные материалы по учебной программе.

По последним данным, в Узбекистане выявлено десять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Власти страны предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории республики.

Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну. Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (32)
Теги:
Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, отпуск, учителя, коронавирус



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