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Могут ли чеснок или антибиотики спасти от коронавируса — ответ эксперта

© Sputnik / Мария Девахина
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (34)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13698360/Mogut-li-chesnok-ili-antibiotiki-spasti-ot-koronavirusa--otvet-eksperta.html

Узбекский профессор прокомментировал рекомендации, распространяемые некоторыми пользователями социальных сетей.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Для профилактики коронавирусной инфекции не рекомендуется принимать какие-либо антибиотики, заявил во вторник на пресс-конференции руководитель Государственного агентства санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Узбекистана, доктор медицинских наук, профессор Нурмат Отабеков. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

YouTube / Slimību profilakses un kontroles centrs
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"Пить противовирусные препараты и антибиотики для профилактики инфекционных заболеваний вообще не рекомендуется, — сказал Отабеков. — И советовать всевозможные препараты, повышающие иммунитет, — это совершенно неправильно. Ведь они не оказывают никакого противовирусного действия".

Профессор также высказал свое мнение относительно распространяемых в соцсетях советов есть чеснок. По его словам, употреблять его можно как продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами. 

Однако эффективность чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом никак не подтверждена.

Нурмат Отабеков призвал узбекистанцев не верить "советчикам", которые, не являясь специалистами, дают разные рекомендации в соцсетях.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 11 случаев заражения COVID-19. Республика находится на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы. Власти страны просят граждан не поддаваться панике. Все принимаемые меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

В мире заражены свыше 180 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более семи тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (34)
Теги:
соцсети, Интернет, Узбекистан, коронавирус



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