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Власти Узбекистана продлили визы иностранцам до 10 апреля

© Foto : Petr Kratochvil
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (36)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13699456/Vlasti-Uzbekistana-prodlili-vizy-inostrantsam-do-10-aprelya.html

Иностранные граждане, приехавшие по безвизовому режиму, также могут находиться на территории республики до 10 апреля.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Визы всех иностранцев, находящихся в Узбекистане, будут автоматически продлены до 10 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Отмечается, что никаких штрафов за просрочку визы взиматься не будет.

Иностранные граждане, прибывшие по безвизовому режиму, также могут находиться на территории Узбекистана до 10 апреля.

Сейчас ведется работа по организации чартерных авиарейсов как для узбекистанцев, находящимся за рубежом и желающих вернуться домой, так и для иностранных граждан, желающих покинуть республику.

Телефоны горячих линий оперативного штаба МИД Узбекистана: call-center – 11-64 (многоканальный), +998-71-233-28-28, +998-97-136-51-51 (мобильный).

Предупреждение: в связи со значительным количеством звонков возможны технические сбои, которые оперативно устраняются специалистами.

Ситуция с коронавирусом в Узбекистане

На днях в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у десяти человек. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до 11.

Карантин в Узбекистане
© Sputnik /
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В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.

Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гулянья в праздник Навруза.

Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 182 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 415, вылечившихся - более 79 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (36)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, иностранные граждане, туристы, виза



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