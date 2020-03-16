МИД составляет список граждан Узбекистана, желающих вернуться домой

Одновременно с этим МИД совместно с посольствами зарубежных государств составляет списки иностранных граждан, находящихся в республике и желающих ее покинуть.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. МИД, посольства и консульства Узбекистана составляют списки граждан республики, желающих вернуться на родину. Для них будут организованы специальные чартерные рейсы.

Россияне отправятся из Узбекистана в РФ спецбортом >>

По прибытии все эвакуированные граждане будут помещены на 14-дневный карантин.

"Желающих сограждан просим обращаться в дипломатические миссии по месту проживания за рубежом", - говорится в сообщении ведомства.

Контакты дипмиссий можно найти на сайте или по ссылке.

Также МИД совместно с посольствами зарубежных стран составляет списки иностранных граждан, находящихся в Узбекистане и желающих покинуть республику.

Телефоны горячих линий оперативного штаба МИД Узбекистана: call-center – 11-64 (многоканальный), +998-71-233-28-28, +998-97-136-51-51 (мобильный).



Предупреждение: в связи со значительным количеством звонков возможны технические сбои, которые оперативно устраняются специалистами.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

Вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

Позднее коронавирус COVID-19 выявили еще у семи человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до восьми.

В республике закрылись все вузы, школы и детские сады.

Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа. В стране отменены все массовые мероприятия, включая народные гулянья в праздник Навруза.

Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 170 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 650, вылечившихся - более 76 тысяч.