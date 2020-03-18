Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 13

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, они получают лечение в соответствии со стандартами.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане выявлены еще два случая заражения новым коронавирусом COVID-19, число заболевших выросло до 13. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Инфекция подтверждена еще у одного гражданина, прибывшего из Стамбула, а также супруги пассажира рейса из Лондона. Оба пациента находились под наблюдением врачей.

Состояние больных оценивается как удовлетворительное, они получают лечение в соответствии со стандартами.

Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 170 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 7 тысяч скончались.