В Узбекистане установлены размеры штрафов за пышные свадьбы

С порочной практикой будут бороться в том числе административными мерами. Нарушителей начнут штрафовать через три месяца.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится административная ответственность за нарушение порядка проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста республики.

Штрафовать за несоблюдение правил начнут через три месяца.

Ответственности по новой статье КоАО подлежат:

лица, проводящие перечисленные выше мероприятия, — штраф в сумме 10 БРВ (2,2 миллиона сумов);

должностные лица свадебных домов, кафе и ресторанов — штраф в сумме 30 БРВ (6,7 миллиона сумов), а за повторное нарушение в течение года после взыскания — 50 БРВ (11,2 миллиона сумов).

Напомним, с 1 января 2020 года в Узбекистане официально вступил в силу документ, запрещающий пышные свадьбы.

Семейные мероприятия могут проводиться в течение трех дней в промежутке с 06.00 до 23.00. Время раздачи плова отдельно определяют Кенгаши народных депутатов районов и городов исходя из условий региона. Продолжать свадьбы, семейные торжества, поминальные мероприятия после 23.00 не допускается.

Соблюдение изложенных в документе требований контролируют депутаты, председатели сходов граждан махалли и инспекторы по профилактике органов внутренних дел.