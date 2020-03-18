Суд увеличил Гульнаре Каримовой срок заключения

В Ташкенте в среду завершилось судебное разбирательство по делу Гульнары Каримовой и ее сообщников.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам 18 марта увеличил Гульнаре Каримовой срок тюремного заключения до 13 лет и 4 месяцев в рамках нового дела. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

"Приговором суда Г. Каримовой назначено наказание в виде 13 лет 4 месяцев лишения свободы. Исходя из норм уголовного законодательства и в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных по нескольким преступлениям и приговорам, судом определено исчисление настоящего срока наказания с 21 августа 2015 года", — говорится в публикации.

Напомним, Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017-го в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В августе 2019 года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента — о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В декабре 2019-го ведомство заявило, что следствие по одному из них завершено.

В частности, Каримову обвинили в нанесении ущерба на сумму свыше 165 миллионов долларов и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов). Генпрокуратура 6 января сообщила, что завершено следствие еще по одному уголовному делу против Каримовой о вымогательстве и хищении средств из госбюджета.