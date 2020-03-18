Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 15

Больные находятся под наблюдением медиков и получают лечение в соответствии со стандартами. Первый случай заболевания на территории Узбекистана был выявлен 15 марта.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане выявлены еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Некоторое время назад коронавирус обнаружили у гражданина, прибывшего из Стамбула. В ведомстве сообщили, что инфекцию также выявили у его супруги.

Также вирус COVID-19 обнаружили у еще одного узбекистанца, прилетевшего из Лондона.

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков.

В мире заражены уже свыше 194 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако почти 8 тысяч скончались.