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Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 15

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13705556/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-vyroslo-do-15.html

Больные находятся под наблюдением медиков и получают лечение в соответствии со стандартами. Первый случай заболевания на территории Узбекистана был выявлен 15 марта.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане выявлены еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Некоторое время назад коронавирус обнаружили у гражданина, прибывшего из Стамбула. В ведомстве сообщили, что инфекцию также выявили у его супруги.

Также вирус COVID-19 обнаружили у еще одного узбекистанца, прилетевшего из Лондона.

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков.

В мире заражены уже свыше 194 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако почти 8 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
Теги:
Эпидемия, Узбекистан, коронавирус



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