Россия с 20 марта ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Исключения будут сделаны для регулярных рейсов Москва – Лондон (и обратно), Москва – Нью-Йорк (и обратно), Москва – Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 20 марта временно ограничить полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

"Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении", — говорится в публикации.

Исключения будут сделаны для регулярных рейсов Москва – Лондон (и обратно), Москва – Нью-Йорк (и обратно), Москва – Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F). Также изменения не затронут чартерные рейсы при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан).

Ранее правительство России из-за распространения коронавируса решило временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Ограничение вступило в силу 18 марта и продлится до 1 мая. Оно не распространяется на водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Кроме того, пересекать границу могут экипажи кораблей и поездов.