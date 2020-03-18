В Кашкадарьинской области воры украли 806 метров газового трубопровода

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области неизвестные похитили 806 метров недействующего газового трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел 16 марта. Турбопровод был протянут по территории махалли "Тинчлик" Косонского района и принадлежал региональному филиалу АО "Косонтумангаз".
Общая сумма ущерба составила 84,63 миллиона сумов.
Сотрудникам Следственного отдела при районном ОВД удалось задержать водителя грузового автомобиля марки DAF. Он вез украденные 84 трубы в Самаркандскую область.
Следствие установило похителей. Ими оказались 37-летний А. Д. и 53-летний Ш. К.
Они договорились со своим знакомым, 36-летним Б. Н., который занимается сварочными работами, о том, чтобы тот разрезал трубопровод на части для удобства перевозки.
Затем воры обратились к другому своему знакомому, 25-летнему Я. М., и тот вместе со своими девятью напарниками погрузил трубы в грузовик.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".
Ведется расследование.