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Блок редуктирования, для регуляции давления газа в трубопроводе

В Кашкадарьинской области воры украли 806 метров газового трубопровода

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13706658/V-Kashkadarinskoy-oblasti-vory-ukrali-806-metrov-gazovogo-truboprovoda-.html

В краже трубопровода были замешаны как минимум 14 человек. Общая сумма ущерба составила 84,63 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Кашкадарьинской области неизвестные похитили 806 метров недействующего газового трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Пресс-служба Министерства энергетики
В Кашкадарьинской области неизвестные похитили 806 метров недействующего газового трубопровода

Инцидент произошел 16 марта. Турбопровод был протянут по территории махалли "Тинчлик" Косонского района и принадлежал региональному филиалу АО "Косонтумангаз".

Общая сумма ущерба составила 84,63 миллиона сумов.

Сотрудникам Следственного отдела при районном ОВД удалось задержать водителя грузового автомобиля марки DAF. Он вез украденные 84 трубы в Самаркандскую область.

Следствие установило похителей. Ими оказались 37-летний А. Д. и 53-летний Ш. К.

Линии электропередач
© Sputnik / Виталий Аньков
Кража под напряжением: злоумышленники срезали электропровода

Они договорились со своим знакомым, 36-летним Б. Н., который занимается сварочными работами, о том, чтобы тот разрезал трубопровод на части для удобства перевозки.

Затем воры обратились к другому своему знакомому, 25-летнему Я. М., и тот вместе со своими девятью напарниками погрузил трубы в грузовик.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

Ведется расследование.

Теги:
газ, Узбекистан, Кашкадарьинская область



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