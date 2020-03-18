В Узбекистане призвали не распространять личные данные больных коронавирусом

Ранее МВД установило личности двух людей, распространивших информацию о гражданах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Национальный центр Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) призвал не распространять в соцсетях информацию о персональных данных, связанных с заражением вирусом COVID-19.

НЦПЧ напомнил о том, что в республике действует закон "Об охране здоровья граждан", согласно которому каждый пациент имеет право на сохранение в тайне факт своего обращения за медицинской помощью.

Это также касается любой информации о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных во время обследования больного и его лечения.

В НЦПЧ привели некоторые важные призывы ВОЗ:

пользоваться проверенными источниками информации относительно ситуации с распространением и мерами защиты от коронавируса;

в это непростое время следует заботиться друг о друге и проявлять солидарность, общаться с друзьями и родственниками;

на тех, кто подхватил инфекцию, не следует навешивать ярлыки и называть их "жертвами коронавируса";

следует помнить о том, что коронавирус не является болезнью, присущей какой-либо национальности или расе; заболеть может каждый, и упрекать в этом человека не стоит. Заболевшие заслуживают только поддержки и сочувствия;

стоит уважительно относиться к медицинским работникам, которые каждый день борются с пандемией.

"Вирус COVID-19 – это испытание нашего общества на прочность, мы все учимся и приспосабливаемся в рамках реагирования на распространение вируса", - говорится в сообщении НЦПЧ.

Ранее МВД установило личности двух граждан, распространявших информацию об узбекистанцах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.

Кроме того, специально созданная рабочая группа выявила 33 аккаунта в соцсетях, неверно трактующих обстановку в стране и намеренно распространяющих дезинформацию, которая сеет панику среди граждан республики.