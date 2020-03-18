18:34 18 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Разговор по телефону

В Узбекистане призвали не распространять личные данные больных коронавирусом

© CC0 / NordWood Themes / person holding white Android smartphone in white shirt
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (50)
124 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13707645/V-Uzbekistane-prizvali-ne-rasprostranyat-lichnye-dannye-bolnykh-koronavirusom.html

Ранее МВД установило личности двух людей, распространивших информацию о гражданах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Национальный центр Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) призвал не распространять в соцсетях информацию о персональных данных, связанных с заражением вирусом COVID-19.

Мобильный телефон
© Sputnik / Константин Родиков
Узбекистан борется с фейками о коронавирусе: уже выявлены 33 аккаунта в соцсетях

НЦПЧ напомнил о том, что в республике действует закон "Об охране здоровья граждан", согласно которому каждый пациент имеет право на сохранение в тайне факт своего обращения за медицинской помощью.

Это также касается любой информации о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных во время обследования больного и его лечения.

В НЦПЧ привели некоторые важные призывы ВОЗ:

  • пользоваться проверенными источниками информации относительно ситуации с распространением и мерами защиты от коронавируса;
  • в это непростое время следует заботиться друг о друге и проявлять солидарность, общаться с друзьями и родственниками;
  • на тех, кто подхватил инфекцию, не следует навешивать ярлыки и называть их "жертвами коронавируса";
  • следует помнить о том, что коронавирус не является болезнью, присущей какой-либо национальности или расе; заболеть может каждый, и упрекать в этом человека не стоит. Заболевшие заслуживают только поддержки и сочувствия;
  • стоит уважительно относиться к медицинским работникам, которые каждый день борются с пандемией.
"Вирус COVID-19 – это испытание нашего общества на прочность, мы все учимся и приспосабливаемся в рамках реагирования на распространение вируса", - говорится в сообщении НЦПЧ.

Ранее МВД установило личности двух граждан, распространявших информацию об узбекистанцах, заразившихся вирусом и находящихся на карантине.

Кроме того, специально созданная рабочая группа выявила 33 аккаунта в соцсетях, неверно трактующих обстановку в стране и намеренно распространяющих дезинформацию, которая сеет панику среди граждан республики.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (50)
Теги:
персональные данные, коронавирус, Эпидемия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Коронавирус как часть искусства: какие теперь рисуют граффити в разных странах
Конец глобализма: страны закрывают государственные границы из-за пандемии коронавируса
Железный занавес XXI века: коронавирус вынуждает страны закрываться друг от друга
Карантин в Узбекистане
Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться