В Узбекистане заметно снизилось количество должностных преступлений

По некоторым показателям статистика не поменялась. Однако, в общем и в целом, за год ситуация, связанная с должностными преступлениями, изменилась к лучшему.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане граждане стали совершать меньше должностных преступлений. Данные приводит Генеральная прокуратура.

Генпрокуратура Узбекистана Анализ преступности должностных лиц

В частности, если в 2018 году было зафиксировано 1907 должностных преступлений разного характера, то в 2019-м цифра снизилась до 1339.

В 1,5 раза меньше стало имущественных хищений и случаев взяточничества. Количество случаев злоупотребления должностными полномочиями стало меньше в три раза, а должностных подлогов - в два раза.

Между тем статистика осталась такой же в ситуациях, связанных с мошенничеством, должностной халатностью и превышением полномочий.

Большая часть должностных лиц, привлеченных к ответственности, как и в 2018 году, были сотрудниками районного (городского) уровня. Следом идут сотрудники областного и республиканского уровней. Статистика за два года оказалась идентичной.

Генпрокуратура Узбекистана Анализ преступности должностных лиц

В 2019 году правоохранителям удалось взыскать 94,1% суммы ущерба, в то время как в 2018-м цифра была немного ниже - 93,8%.