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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

В Узбекистане заметно снизилось количество должностных преступлений

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13709323/V-Uzbekistane-zametno-snizilos-kolichestvo-dolzhnostnykh-prestupleniy.html

По некоторым показателям статистика не поменялась. Однако, в общем и в целом, за год ситуация, связанная с должностными преступлениями, изменилась к лучшему.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане граждане стали совершать меньше должностных преступлений. Данные приводит Генеральная прокуратура.

Генпрокуратура Узбекистана
Анализ преступности должностных лиц

В частности, если в 2018 году было зафиксировано 1907 должностных преступлений разного характера, то в 2019-м цифра снизилась до 1339.

В 1,5 раза меньше стало имущественных хищений и случаев взяточничества. Количество случаев злоупотребления должностными полномочиями стало меньше в три раза, а должностных подлогов - в два раза.

Между тем статистика осталась такой же в ситуациях, связанных с мошенничеством, должностной халатностью и превышением полномочий.

Большая часть должностных лиц, привлеченных к ответственности, как и в 2018 году, были сотрудниками районного (городского) уровня. Следом идут сотрудники областного и республиканского уровней. Статистика за два года оказалась идентичной.

Генпрокуратура Узбекистана
Анализ преступности должностных лиц

В 2019 году правоохранителям удалось взыскать 94,1% суммы ущерба, в то время как в 2018-м цифра была немного ниже - 93,8%.

Теги:
преступление, Узбекистан, чиновники



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