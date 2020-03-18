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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 18 человек

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (56)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13709865/Kolichestvo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-18-chelovek.html

Больные находятся под наблюдением медиков и получают лечение в соответствии со стандартами. Первый случай заболевания на территории Узбекистана был выявлен 15 марта.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узбекистане выявлены еще три случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 18 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Некоторое время назад коронавирус обнаружили у гражданки, вернувшейся из Франции. В ведомстве сообщили, что инфекцию также выявили у ее матери, невестки и коллеги.

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков.

В мире заражены уже свыше 204 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 8 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (56)
Теги:
Эпидемия, Узбекистан, коронавирус



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