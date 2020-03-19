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Автобусы в Ташкенте

В Ташкенте станут реже ходить автобусы

Подробно.уз
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13710712/V-Tashkente-stanut-rezhe-khodit-avtobusy.html

Интервалы движения будут увеличены в промежуток времени с 10.00 до 16.00, но в часы пик все останется прежним.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Автобусы в Ташкенте с 19 марта будут ходить значительно реже, информирует "Тошшахартрансхизмат".

"Это связано с резким падением спроса со стороны населения на транспортные услуги, который произошел из-за отъезда студентов и введенного карантина", - говорится в сообщении.

Известно, что интервалы движения будут увеличены в промежуток времени с 10.00 до 16.00, но в часы пик все останется прежним.

Это, по мнению компании, позволит сократить неэффективное использование горюче-смазочных материалов и самой техники.

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В Узбекистане выявлены еще три случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 18 человек.

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков.

В мире заражены уже свыше 204 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 8 тысяч скончались.

Теги:
Карантин, коронавирус, Ташкент, Ташкент, автобусы, автобус, Узбекистан, Узбекистан



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