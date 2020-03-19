В Ташкенте станут реже ходить автобусы

Интервалы движения будут увеличены в промежуток времени с 10.00 до 16.00, но в часы пик все останется прежним.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Автобусы в Ташкенте с 19 марта будут ходить значительно реже, информирует "Тошшахартрансхизмат".

"Это связано с резким падением спроса со стороны населения на транспортные услуги, который произошел из-за отъезда студентов и введенного карантина", - говорится в сообщении.

Известно, что интервалы движения будут увеличены в промежуток времени с 10.00 до 16.00, но в часы пик все останется прежним.

Это, по мнению компании, позволит сократить неэффективное использование горюче-смазочных материалов и самой техники.

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 18 человек >>

В Узбекистане выявлены еще три случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 18 человек.

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков.

В мире заражены уже свыше 204 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 8 тысяч скончались.