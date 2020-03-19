Число заболевших коронавирусом в Узбекистане возросло до 23 человек

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков. Поводов для паники нет. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Узбекистане выявлены еще несколько случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших выросло до 23 человек.

"Коронавирус подтвержден еще у пяти человек: у трех родственников женщины, прибывшей из Парижа, а также у двух пассажиров рейсов из Стамбула и Лондона", - говорится в сообщении.

Все заболевшие граждане находятся под строгим контролем медиков.

В мире заражены уже свыше 204 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 8 тысяч скончались.

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Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 170 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 7 тысяч скончались.