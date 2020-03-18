Президент Узбекистана обратился к народу из-за пандемии COVID-19

Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором затронул тему борьбы с коронавирусом. Глава государства призвал граждан соблюдать спокойствие и следовать рекомендациям врачей.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 18 марта обратился к народу в связи с эпидемией коронавируса в мире, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам узбекского лидера, ситуация находится под полным контролем специалистов, поэтому повода для беспокойства нет.

"Наш народ, переживший множество испытаний, повидавший и взлеты, и падения, правильно понимает сложившуюся ситуацию и подходит к вопросу сознательно. Религиозные деятели во главе с муфтиятом в своих молитвах просят мира и спокойствия нашей стране, заболевшим желают выздоровления. Все мы, независимо от национальности, языка и убеждений, сплочены и уверены, что эти трудности будут обязательно преодолены", — подчеркнул Мирзиёев.

Он призвал население следовать рекомендациям врачей, строго соблюдать правила личной гигиены и санитарии дома, в кругу семьи, а также на работе. Самое главное, отметил президент, своевременно обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса

Помимо непосредственно санэпидемиологических мер узбекский лидер затронул и социально-экономический аспект внешней угрозы. Правительство и соответствующие структуры ведут работу по недопущению роста цен на продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.

"В нашей стране имеются достаточные резервы, нет никаких оснований для беспокойства или паники. Вместе с тем мы должны противостоять проблеме вместе, действуя как единое целое. Надеюсь, что все государственные и негосударственные организации, наши уважаемые представители старшего поколения, активисты махалли, женских и молодежных организаций усилят работу по достоверному, объективному и широкому разъяснению через средства массовой информации", — заявил Шавкат Мирзиёев.

Чтобы карантин не прошел без пользы для студентов и школьников, поручено организовать на время вынужденных каникул теле- и радиоуроки. Для этого государственные национальные СМИ меняют сетку вещания и пересматривают список программ с учетом сложившейся ситуации. В частности, в телеэфире в ближайшие дни появится больше познавательных фильмов об истории и культуре Узбекистана.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предостерег узбекистанцев от распространения недостоверной информации, а также призвал людей не верить сомнительным фактам и данным из соцсетей.

"В нынешней ситуации некоторые безответственные, несведущие в реальном положении дел и стремящиеся "пропиариться" личности будут стараться распространять различные слухи и вымышленную информацию. В связи с этим прошу у нашей общественности: не надо поддаваться панике или нагнетать тревогу. Мы должны не допустить распространения в прессе и социальных сетях недостоверной, необоснованной информации. Органы правопорядка должны взять данный вопрос под особый контроль", — подчеркнул президент.

По данным Минздрава Узбекистана, в республике зарегистрировано 15 заразившихся вирусом COVID-19. На профилактическом карантине находится около 6 тысяч человек. В мире в настоящее время зарегистрировано свыше 200 тысяч инфицированных коронавирусом, из них более 8 тысяч скончались, порядка 80 тысяч уже выписаны.

Узбекистан с 16 марта ввел особый режим карантина, закрыв международное транспортное сообщение кроме спецрейсов для возвращения соотечественников из-за рубежа и для отправки граждан других стран на родину.