Юнусабадская линия метрополитена временно закрыта

Открытие состоится в ближайшее время. Компания также приносит свои извинения за временные неудобства.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте временно закрыта Юнусабадская линия метро, информирует "Узбекистон темир йуллари".

"Сегодня 19.03.2020 года в связи с проведением технических работ по подготовке ко вводу в эксплуатацию новых станций метрополитена на Юнусабадской линии данная ветка временно закрыта", - говорится в сообщении.

Открытие состоится в ближайшее время. Компания также приносит свои извинения за временные неудобства.

Состоялся тестовый запуск поезда на продленной ветке Юнусабадской линии метро >>

Напомним, в феврале в Ташкентском метрополитене состоялся запуск тестового поезда от существующей станции "Шахристан" до новой станции "Туркистан".

Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути новой продленной линии на этом участке. На станциях "Туркистан" и "Юнусабад" ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы.