Юнусабадская линия метрополитена временно закрыта

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте временно закрыта Юнусабадская линия метро, информирует "Узбекистон темир йуллари".
"Сегодня 19.03.2020 года в связи с проведением технических работ по подготовке ко вводу в эксплуатацию новых станций метрополитена на Юнусабадской линии данная ветка временно закрыта", - говорится в сообщении.
Открытие состоится в ближайшее время. Компания также приносит свои извинения за временные неудобства.
Состоялся тестовый запуск поезда на продленной ветке Юнусабадской линии метро >>
Напомним, в феврале в Ташкентском метрополитене состоялся запуск тестового поезда от существующей станции "Шахристан" до новой станции "Туркистан".
Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути новой продленной линии на этом участке. На станциях "Туркистан" и "Юнусабад" ведутся заключительные строительно-монтажные и отделочные работы.