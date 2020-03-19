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Мишустин о ситуации с коронавирусом в России: мы справимся с угрозой

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13713771/Mishustin-o-situatsii-s-koronavirusom-v-Rossii-my-spravimsya-s-ugrozoy.html

По последним данным, в РФ выявлено 147 случаев заражения COVID-19. Пять человек выздоровели, одна пациентка, пожилая жительница Москвы, скончалась.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В России нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом, страна справится с этой угрозой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Многие люди только сейчас стали осознавать всю серьезность ситуации. Но поводов для паники нет, Россия имеет успешный опыт в борьбе с эпидемиями как внутри страны, так и в мире. Мы справимся с этой угрозой", — сказал Мишустин в четверг на совещании правительства.

По последним данным, в России выявлено 147 случаев заражения COVID-19, пять человек выздоровели, одна пациентка, пожилая жительница Москвы, имевшая ряд хронических заболеваний, скончалась. Всего в стране было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус.

Научный сотрудник Института социологии Российской академии наук (РАН) Александр Гусев
© Sputnik / Нина Зотина
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РФ с 18 марта закрыла въезд для иностранцев, в том числе граждан СНГ, и лиц без гражданства. Исключения распространяются только на дипломатов, дальнобойщиков, постоянно проживающих в России лиц, а также экипажи кораблей и поездов. Запрет продлится до 1 мая. 

Кроме того, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме.

В мире COVID-19 заражены уже свыше 170 тысяч человек более чем в 150 странах. Большинство выздоровели, но более семи тысяч скончались.

Теги:
безопасность, Россия, россияне, коронавирус



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