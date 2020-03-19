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Эксперт о коронавирусе в Узбекистане: населению нечего опасаться

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (69)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200319/13718161/Ekspert-o-koronaviruse-v-Uzbekistane-naseleniyu-nechego-opasatsya.html

Узбекский профессор сообщил, что ситуация с вирусом COVID-19 находится на контроле правительства, врачей и различных ведомств, поэтому повода для беспокойства или паники нет.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Нет оснований полагать, что коронавирус распространится среди широких слоев населения Узбекистана.

Об этом заявил руководитель Государственного агентства санитарно-эпидемиологического надзора при Кабмине Узбекистана, доктор медицинских наук, профессор Нурмат Отабеков.

По состоянию на утро 19 марта в Узбекистане в Узбекистане выявлено 23 случая заражения COVID-19. 

"Конечно, эта цифра отличается от вчерашних показателей, что может навеять на некоторые мысли. Но нужно отметить одно: эти граждане выявлены в результате проверки больных, прибывших из Франции, Лондона, Дубая и Турции. Все они с первых дней изолированы и взяты под медицинское наблюдение", - отметил профессор.

В связи с этим нет никаких объективных причин для беспокойства и паники.

© Sputnik / Мария Девахина
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По словам Отабекова, сейчас в республике под наблюдением медиков находятся более девяти тысяч человек. В то же время более шести тысяч граждан, у которых не проявились симптомы коронавируса, были отправлены домой.

Профессор отметил, что, на данный момент, в Узбекистане есть необходимый запас средств защиты, дезинфекции и тест-систем, позволяющих выявить заболевание. Кроме того, он подчеркнул, что в республике есть достаточное количество больничных коек для каждого пациента.

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.

В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 217 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более девяти тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (69)
Теги:
Узбекистан, Эпидемия, коронавирус



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