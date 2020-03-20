"Аэрофлот" доставит еще 323 россиянина из Ташкента в Москву

В настоящее время согласовывается рейс "Аэрофлота" по маршруту Ташкент-Москва на 21 марта для вывоза российских граждан.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня, 20 марта, доставит спецрейсом 323 россиянина из Ташкента в Москву после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

"Третий спецрейс "Аэрофлота" вылетел 20 марта из Ташкента в Шереметьево в 5.20 (3.20 мск). На борту - 323 гражданина России", - сказал представитель посольства.

По его словам, в настоящее время согласовывается рейс "Аэрофлота" по маршруту Ташкент-Москва на 21 марта для вывоза российских граждан.

Напомним, режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля.

Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено >>

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.