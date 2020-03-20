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"Аэрофлот" доставит еще 323 россиянина из Ташкента в Москву

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (264)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13720382/Aeroflot-dostavit-esche-323-rossiyanina-iz-Tashkenta-v-Moskvu.html

В настоящее время согласовывается рейс "Аэрофлота" по маршруту Ташкент-Москва на 21 марта для вывоза российских граждан.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня, 20 марта, доставит спецрейсом 323 россиянина из Ташкента в Москву после того, как в Узбекистане было закрыто транспортное сообщение из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

"Третий спецрейс "Аэрофлота" вылетел 20 марта из Ташкента в Шереметьево в 5.20 (3.20 мск). На борту - 323 гражданина России", - сказал представитель посольства.

По его словам, в настоящее время согласовывается рейс "Аэрофлота" по маршруту Ташкент-Москва на 21 марта для вывоза российских граждан.

Напомним, режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля.

Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено >>

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (264)
Теги:
Аэрофлот, коронавирус, Москва, Ташкент, Ташкент, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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