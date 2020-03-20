Узбекистан в мировом рейтинге по скорости Интернета поднялся еще на две позиции

В общем рейтинге республика по скорости фиксированного Интернета занимает 102-е место в мире (плюс 2 позиции по сравнению с январем).

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В ежемесячном рейтинге по скорости мобильного и проводного Интернета в мире Speedtest Global Index Узбекистан показал хороший рост по скорости Интернета, поднявшись еще две позиции по сравнению с январем этого года, информирует пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

"В общем рейтинге Узбекистан по скорости фиксированного Интернета занимает 102-е место в мире (плюс 2 позиции по сравнению с январем). Всего за последний год скорость Интернета в стране выросла почти в 2,4 раза ­­- с 10,89 Мбит/c в январе 2019 до 26,30 Мбит/c (Download) в феврале 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре стало известно, что пропуская способность внешнего интернет-канала Узбекистана на конец 2019 года составляет 1200 Гбит/с.

За последний год скорость Интернета возросла вдвое - "Узбектелеком" >>

В декабре в "Узбектелекоме" сообщили, что за последний год скорость фиксированного Интернета выросла с 9,98 Мбит/c до 21,47 Мбит/c. Это и позволило стране подняться на 108-е место из 180 стран. По скорости мобильного Интернета Узбекистан занимает 135-е место из 139 стран.