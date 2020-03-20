В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 217 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более девяти тысяч скончались.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 33 человек, пишет Минздрав республики.

Ранее главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков заявил в видео, что новые случаи коронавируса COVID-19 не зарегистрированы в Узбекистане за минувшие сутки.

Вчера вечером стало известно, что режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля.

Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено >>

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.