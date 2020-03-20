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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 33 человек

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (74)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13723112/Kolichestvo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-33-chelovek.html

В мире новым коронавирусом заражены уже свыше 217 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более девяти тысяч скончались.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 33 человек, пишет Минздрав республики.

Ранее главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков заявил в видео, что новые случаи коронавируса COVID-19 не зарегистрированы в Узбекистане за минувшие сутки.

Вчера вечером стало известно, что режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля.

Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено >>

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (74)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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