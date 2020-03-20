Мусульмане должны сохранить единство и сплоченность - муфтий Москвы

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов призвал всех мусульман сегодня подключиться к онлайн-трансляции пятничной проповеди из мечети и сохранить "духовный настрой, единство и сплоченность", сообщает РИА Новости.

Известно, что призыв на пятничную молитву будет совершаться один раз, в 12.40 по московскому времени. После этого имам поднимется на мимбар и произнесет две проповеди, а затем будет совершена молитва. Муфтий призвал верующих присоединиться к имаму путем интернет-трансляции.

"Нам сегодня очень важно сохранить единство и сплоченность хотя бы в рамках города, в рамках государства - вот это единство на духовном уровне важно не потерять. Молю Всевышнего, чтобы он укрепил наши стопы на его пути, чтобы внушил нашим сердцам, нашим душам, нашему сознанию понимание всего того, что происходит, с тем, чтобы мы достойно, правильно, праведно все эти испытания, все эти трудности во все эти дни достойно прошли", - заявил Ильдар Аляутдинов.

Онлайн-трансляция пятничной молитвы будет доступна на сайтах Совета муфтиев России, ДУМ РФ и ДУМ Москвы, а также на портале Московской соборной мечети и в социальных сетях.

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Напомним, председатель мусульманского управления Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов разрешил верующим совершать пятничный намаз дома.

Муфтий добавил, что джаназа намаз – поминальную молитву - также разрешается совершать дома в присутствии близких родственников умершего.

Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов разрешил совершать пятничный намаз дома >>

Алимов призвал всех мусульман Узбекистана строго следовать рекомендациям Минздрава по профилактике против распространения коронавируса.