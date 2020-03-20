В Узбекистане из-за коронавируса запретили проведение свадеб

Власти республики принимают все необходимые меры для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.

В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

Первый в Узбекистане случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. По последним данным, число зараженных увеличилось до 33

С понедельника в республике приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Навруза, закрыты театры, кинотеатры, дискотеки, массажные салоны, детские игровые залы.

По всему миру коронавирусом заразились свыше 200 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако почти девять тысяч скончались.