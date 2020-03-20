В Узбекистане из-за коронавируса запретили проведение свадеб

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.
В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.увеличилось до 33.
С понедельника в республике приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Навруза, закрыты театры, кинотеатры, дискотеки, массажные салоны, детские игровые залы.
По всему миру коронавирусом заразились свыше 200 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако почти девять тысяч скончались.