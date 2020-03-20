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Свадебный букет невесты

В Узбекистане из-за коронавируса запретили проведение свадеб

© Flickr / Ly Thien Hoang (Lee)
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (79)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13727655/V-Uzbekistane-zapretili-provedenie-svadeb-iz-za-koronavirusa.html

Власти республики принимают все необходимые меры для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.

В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

Свадьба
© CC0 / pixabay
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Первый в Узбекистане случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. По последним данным, число зараженных увеличилось до 33.

С понедельника в республике приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Навруза, закрыты театры, кинотеатры, дискотеки, массажные салоны, детские игровые залы.

По всему миру коронавирусом заразились свыше 200 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако почти девять тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (79)
Теги:
коронавирус, торжественный вечер, свадьба, Узбекистан, Узбекистан



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