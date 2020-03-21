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Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 37 человек

© Sputnik / Нина Алексеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (85)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200321/13728432/Chislo-zarazhennykh-COVID-19-v-Uzbekistane-dostiglo-37-chelovek.html

В республике принимаются все необходимые меры для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Поводов для паники нет.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Узбекистане выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших выросло до 37 человек, сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.

"Количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 37 человек", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число инфицированных увеличилось до 33.

Врачи в больнице
© Sputnik / Алексей Даничев
Первые зараженные COVID-19 в Узбекистане пошли на поправку
Ранее директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава Узбекистана Бахром Алматов сообщал журналистам, что первые зараженные коронавирусом, госпитализированные в республике, выздоравливают, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное. Всего на карантине находятся около 2,3 тысячи человек.

С понедельника в Узбекистане приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Навруза, закрыты развлекательные заведения, театры, кинотеатры, точки общепита, с 23 марта введет запрет на торжества с участием большого числа людей.

По всему миру коронавирусом заразились свыше 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (85)
Теги:
инфекция, здоровье, Узбекистан, коронавирус



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