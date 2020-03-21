Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 37 человек

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Узбекистане выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших выросло до 37 человек, сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.
"Количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 37 человек", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.
Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число инфицированных увеличилось до 33.
С понедельника в Узбекистане приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, в том числе по случаю Навруза, закрыты развлекательные заведения, театры, кинотеатры, точки общепита, с 23 марта введет запрет на торжества с участием большого числа людей.
По всему миру коронавирусом заразились свыше 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.