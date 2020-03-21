В Узбекистане запущен официальный сайт по ситуации с коронавирусом

На портале, в частности, представлена информация о том, как передается заболевание, как проходит диагностика, кто входят в группу риска, как защитить себя от вирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана запустило официальный сайт coronavirus.uz, где можно получить всю необходимую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

На портале публикуются оперативные данные по стране. Кроме того, там можно найти контакты штабов при региональных управлениях здравоохранения, оперативного штаба Министерства иностранных дел и посольств Узбекистана в зарубежных странах.

Помимо этого, на сайте представлена информация о том, как передается заболевание, как проходит диагностика, кто входят в группу риска, как защитить себя от вирусной инфекции. Помимо этого, там есть список надежных источников информации.

Напомним, что в стране также работают круглосуточный call-центр (единый короткий номер — 10-03) по вопросам, связанным с инфекцией, и Telegram-канал Koronavirus Info.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 37 случаев инфицирования COVID-19.

В мире коронавирусом заразились свыше 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.