16:08 21 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Лаборатория иммуноферментных исследований

В Узбекистане запущен официальный сайт по ситуации с коронавирусом

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (85)
351 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200321/13728560/V-Uzbekistane-zapuschen-ofitsialnyy-sayt-po-situatsii-s-koronavirusom.html

На портале, в частности, представлена информация о том, как передается заболевание, как проходит диагностика, кто входят в группу риска, как защитить себя от вирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана запустило официальный сайт coronavirus.uz, где можно получить всю необходимую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19. 

На портале публикуются оперативные данные по стране. Кроме того, там можно найти контакты штабов при региональных управлениях здравоохранения, оперативного штаба Министерства иностранных дел и посольств Узбекистана в зарубежных странах.

Официальный сайт coronavirus.uz
Скриншот / coronavirus.uz
Официальный сайт coronavirus.uz

Помимо этого, на сайте представлена информация о том, как передается заболевание, как проходит диагностика, кто входят в группу риска, как защитить себя от вирусной инфекции. Помимо этого, там есть список надежных источников информации.

Напомним, что в стране также работают круглосуточный call-центр (единый короткий номер — 10-03) по вопросам, связанным с инфекцией, и Telegram-канал Koronavirus Info.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 37 случаев инфицирования COVID-19.

В мире коронавирусом заразились свыше 250 тысяч человек. Большинство выздоровели, однако более десяти тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (85)
Теги:
Сайт, коронавирус, Минздрав Узбекистана, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Весна в Ташкенте
На цветущей стороне улицы: в Ташкент пришла весна — фото
Venezia, l'effetto della quarantena: l'acqua dei canali non è mai stata così limpida
Чистые улицы и прозрачная вода: Венеция отдыхает от туристов — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться