В Ташкенте с 22 марта приостановлена работа общественного транспорта

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса в Узбекистане приняла решение с 22 марта временно остановить движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
"С 22 марта 2020 года временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси) — независимо от формы собственности — оказывающего услуги перевозчиков по маршрутам на территории Ташкента", — говорится в сообщении ведомства.
На местах скопления пассажиров будет распространена информация о временном прекращении движения общественного транспорта в Ташкенте. При этом для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы.
Соответствующие структуры будут следить за соблюдением всех мер безопасности и за недопущением завышения цен на услуги автоперевозчиков.
По данным на вечер 21 марта в Узбекистане зарегистрирован 41 случай заражения новым коронавирусом. В целом по миру инфицировано свыше 290 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в Италии, Испании, Китае и Иране.