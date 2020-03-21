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В Ташкенте с 22 марта приостановлена работа общественного транспорта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (88)
108213
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200321/13730506/V-Tashkente-s-22-marta-priostanovlena-rabota-obschestvennogo-transporta.html

Такое решение было принято с целью не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Временный запрет распространяется на метро, автобусы и маршрутные такси.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер предотвращения попадания и распространения коронавируса в Узбекистане приняла решение с 22 марта временно остановить движение общественного транспорта, в частности, метро, автобусов и маршрутных такси, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"С 22 марта 2020 года временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси) — независимо от формы собственности — оказывающего услуги перевозчиков по маршрутам на территории Ташкента", — говорится в сообщении ведомства.

На местах скопления пассажиров будет распространена информация о временном прекращении движения общественного транспорта в Ташкенте. При этом для перевозки на работу и обратно сотрудников медицинского персонала больниц и клиник города Транспортным управлением города Ташкента будут предоставлены специальные продезинфицированные автобусы.

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Для перевозки людей по городу будут курсировать продезинфицированные машины такси. Перед каждым рейсом водителю будет выдаваться специальная справка, подтверждающая санитарную обработку транспортного средства.

Соответствующие структуры будут следить за соблюдением всех мер безопасности и за недопущением завышения цен на услуги автоперевозчиков.

По данным на вечер 21 марта в Узбекистане зарегистрирован 41 случай заражения новым коронавирусом. В целом по миру инфицировано свыше 290 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в Италии, Испании, Китае и Иране.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (88)
Теги:
коронавирус, Карантин, Метро, Ташкент



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